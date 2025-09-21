Radio quartier de sortie Le Jardin des sciences Strasbourg

Radio quartier de sortie Le Jardin des sciences Strasbourg dimanche 21 septembre 2025.

En continu.

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Laissez-vous interviewer par » Radio Caddie » : un drôle d’objet non identifié, une radio mobile qui va à votre rencontre pour connaître vos témoignages, vos récits de vie et vos retours spontanés sur l’événement !

L’animation se déroulera sous forme de déambulation autour de la file d’attente du Musée Zoologique et dans le quartier culturel du Jardin des sciences.

Le Jardin des sciences 27 boulevard de la victoire 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Krutenau Bas-Rhin Grand Est https://jardin-sciences.unistra.fr Dans la Neustadt, au cœur du campus historique, le Jardin des sciences de l’université de Strasbourg est un véritable quartier culturel où cohabitent un planétarium, des musées et des jardins.

Artisan de la médiation culturelle des sciences à Strasbourg et sur le territoire, le Jardin des sciences développe la curiosité et le partage des savoirs avec tous les publics, à travers une riche programmation culturelle et éducative. Créateur d’espaces de dialogue « science avec et pour la société », il rapproche les acteurs et actrices de la recherche et les habitants et habitantes du territoire, les fait se rencontrer et s’enrichir mutuellement. Professionnel de la conservation, il coordonne la préservation et l’accessibilité du patrimoine historique de l’université.

Enfin, acteur du développement professionnel, il propose des formations en culture scientifique à tous les métiers engagés dans le partage et l’éducation des sciences.

En 2023, plus de 103 500 personnes ont été touchées par ses actions : 83 000 visiteurs grand public, 18 900 élèves et accompagnateurs, 615 professionnels formés. 594 scientifiques ont été impliqués dans ces projets.

