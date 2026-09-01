UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nîmes

Radio Rayvox – Journées européennes du patrimoine Radio Rayvox Nîmes

samedi 19 septembre 2026 · Radio Rayvox · Nîmes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Radio Rayvox
Adresse
5 rue Petit
Ville
30000 Nîmes
Département
Gard
Tarif

Nîmes

Radio Rayvox – Journées européennes du patrimoine

Radio Rayvox 5 rue Petit Nîmes Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Avec cette ouverture exceptionnelles, immergez vous dans l’ambiance d’un studio radio des années 1950 !
  .

Radio Rayvox 5 rue Petit Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 66 76 71 62 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With this special opening, immerse yourself in the atmosphere of a 1950s radio studio!

L’événement Radio Rayvox – Journées européennes du patrimoine Nîmes a été mis à jour le 2026-09-09 par Ville de Nîmes

À voir aussi à Nimes (Gard)