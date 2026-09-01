Radio Rayvox – Journées européennes du patrimoine Radio Rayvox Nîmes

Informations pratiques

Nîmes

Radio Rayvox – Journées européennes du patrimoine

Radio Rayvox 5 rue Petit Nîmes Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Avec cette ouverture exceptionnelles, immergez vous dans l’ambiance d’un studio radio des années 1950 !

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Radio Rayvox 5 rue Petit Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 66 76 71 62

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English :

With this special opening, immerse yourself in the atmosphere of a 1950s radio studio!

L’événement Radio Rayvox – Journées européennes du patrimoine Nîmes a été mis à jour le 2026-09-09 par Ville de Nîmes