Radio Saint Jean d’Arves La Chal Saint-Jean-d’Arves

Radio Saint Jean d’Arves

La Chal Front de neige Saint-Jean-d’Arves Savoie

Début : Lundi 2026-12-26

fin : 2026-04-10

2026-12-26

L’animation Radio Saint Jean d’Arves, proposée sur le front de neige, vous plonge dans l’ambiance d’une vraie émission radio.

Un moment convivial et interactif à partager en famille ou entre amis.

La Chal Front de neige Saint-Jean-d’Arves 73530 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 73 30 infos@sja73.com

English : Radio Saint Jean d’Arves

The Radio Saint Jean d’Arves show, held on the snow front, immerses you in the atmosphere of a real radio broadcast.

A friendly and interactive moment to share with family or friends.

