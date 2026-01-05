Radio Saint Jean d’Arves La Chal Saint-Jean-d’Arves
Radio Saint Jean d’Arves La Chal Saint-Jean-d’Arves samedi 26 décembre 2026.
Radio Saint Jean d’Arves
La Chal Front de neige Saint-Jean-d’Arves Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-12-26
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-12-26
L’animation Radio Saint Jean d’Arves, proposée sur le front de neige, vous plonge dans l’ambiance d’une vraie émission radio.
Un moment convivial et interactif à partager en famille ou entre amis.
.
La Chal Front de neige Saint-Jean-d’Arves 73530 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 73 30 infos@sja73.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Radio Saint Jean d’Arves
The Radio Saint Jean d’Arves show, held on the snow front, immerses you in the atmosphere of a real radio broadcast.
A friendly and interactive moment to share with family or friends.
L’événement Radio Saint Jean d’Arves Saint-Jean-d’Arves a été mis à jour le 2025-12-29 par Office de tourisme Saint-Jean-d’Arves