Radio Terrain Vague(s) Théâtre Ouvert Paris

Radio Terrain Vague(s) Théâtre Ouvert Paris samedi 25 octobre 2025.

D’un côté, le Terrain Vague(s).

De l’autre, le Bord du Monde, où Bidenvrak avec sa petite radio

envoie des messages dans le vide, parce qu’elle croit inlassablement en

quelque chose de plus grand.

Entre les deux, le reste de la bande qui joue à la vie ensemble, à l’amour, à l’espoir.

Sous les pieds pourtant, les séquelles brûlantes d’un monde fini qui n’en finit pas de finir…

Que reste-t-il quand il ne reste plus rien ? Un bout de tourbière à restaurer, et quelques rescapé·es d’humanité, peut-être.

Le samedi 25 octobre 2025

de 16h00 à 17h00

payant

Tarif unique 6€ / 4€

Gratuit avec la Carte TO

Public adultes. A partir de 13 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-25T19:00:00+02:00

fin : 2025-10-25T20:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-25T16:00:00+02:00_2025-10-25T17:00:00+02:00

Théâtre Ouvert 159 avenue Gambetta 75020 Paris

https://www.theatre-ouvert.com/spectacle/radio-terrain-vagues/ +33142555550 resa@theatreouvert.com https://www.facebook.com/theatreouvert1/ https://www.facebook.com/theatreouvert1/