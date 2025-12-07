Radio théâtre par Valentin Dilas Châteauneuf-sur-Cher

Radio théâtre par Valentin Dilas

2 Bis Le Clos de l’Île Châteauneuf-sur-Cher Cher

Début : Dimanche 2025-12-07 15:00:00

fin : 2025-12-07 16:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Assis pile entre un spectacle de stand-up et un bêtisier télé, Valentin Dilas condense 60 abs de prises de paroles médiatiques en 60minutes. Profitez de ce spectacle tout public dès 10 ans au Collectif de Châteauneuf.

Vous connaissez ces extraits, vous connaissez ces voix. Ils ont aujourd’hui une tout autre résonance. Réincarnés sur scène dans un playback plus vrai que nature, on pourra croiser Serge Gainsbourg, Sophie Marceau, David Pujadas ou encore Blanche-Neige, qui répondent sans le savoir à la question Qu’est ce qu’un bon orateur ? Et, surtout, surtout, qu’est-ce qu’un discours raté ? Bonne écoute, sur PLAYBACK FM. Ce spectacle est organisé avec la Carroserie Mesnier. .

2 Bis Le Clos de l’Île Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 48 36 carosserie.mesnier@wanadoo.fr

English :

Sitting squarely between a stand-up show and a TV blooper, Valentin Dilas condenses 60 abs of media-speak into 60 minutes. Enjoy this show for audiences aged 10 and over at Le Collectif de Châteauneuf.

German :

Valentin Dilas sitzt genau zwischen einer Stand-up-Show und einem TV-Blödsinn und verdichtet 60 Abs. medialer Wortmeldungen in 60 Minuten. Genießen Sie diese Show für alle Zuschauer ab 10 Jahren im Collectif de Châteauneuf.

Italiano :

A metà strada tra uno spettacolo di cabaret e un filmato televisivo, Valentin Dilas condensa in 60 minuti 60 assunzioni di argomenti mediatici. Questo spettacolo è adatto a tutte le età, dai 10 anni in su, al Collectif de Châteauneuf.

Espanol :

A medio camino entre un espectáculo de monólogos y un blooper reel televisivo, Valentin Dilas condensa 60 minutos de tertulias mediáticas. Disfrute de este espectáculo para todas las edades a partir de 10 años en el Collectif de Châteauneuf.

