RADIO TUTTI MAQX LA GRANJA LES DOCKS Cahors

RADIO TUTTI MAQX LA GRANJA Début : 2026-01-31 à 21:00. Tarif : – euros.

La Granja et Les Docks ont concocté un bal de carnaval bondissant dont vous vous souviendrez longtemps ! En compagnie du groupe phénomène RADIO TUTTI en tournée avec son troisième album : Twang Club. En deux mots, le décor est posé et personne n’en connaît encore les limites. Il est suffisamment vaste pour accueillir la foule bigarrée des danseur.se.s avides d’un nouveau bal folk 2.0 ! A leurs côtés, le redoutable duo MaqX (musique trad post-apocalyptique) associe instruments traditionnels et machines électroniques pour créer un espace musical bien ancré dans le 3ème millénaire. A l’inter-plateau, musicien-ne-s de La Granja et élèves du Conservatoire s’assureront de conserver le bal à bonne température. Un seul mot d’ordre : venez déguisés, masqués, lainés, ce soir on célèbre le Pastoralisme !

LES DOCKS 430 ALLEE DES SOUPIRS 46000 Cahors 46