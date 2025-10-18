Radio Vinci Park (Reloaded) Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Radio Vinci Park (Reloaded) Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris samedi 18 octobre 2025.

Dans un parking souterrain, transformé en arène, une créature haute en couleur se pavane autour d’un motard casqué et tout de noir vêtu. Semblant vissé sur la selle de sa monture, le cavalier électrique ne bouge pas et ne manifeste aucune réaction. Les deux personnages se livrent à un étrange rituel « motomachique », entre parade nuptiale et mise à mort. Le duo constitue le cœur de cette pièce à l’indomptable étrangeté, traversée d’airs baroques et nimbée d’un entêtant parfum de soufre.

Entre danse et chant, de contorsions du corps en modulations de la voix, François Chaignaud – plus faune que jamais – déploie une expressivité féroce. Il trouve ici un terrain de jeu idéal, superbement agencé et mis en scène par Théo Mercier. La claveciniste Marie-Pierre Brébant apporte une touche musicale remarquable à la pièce qui, dans cette nouvelle version, s’enrichit notamment d’une séquence en prélude.

Au carrefour entre danse débridée, art contemporain et musique baroque, Radio Vinci Park resurgit dans une nouvelle version qui en accroît la beauté sulfureuse.

Le lundi 20 octobre 2025

de 20h00 à 21h00

Le dimanche 19 octobre 2025

de 20h00 à 21h00

Le samedi 18 octobre 2025

de 20h00 à 21h00

payant

De 10 à 28 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-18T23:00:00+02:00

fin : 2025-10-21T00:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-18T20:00:00+02:00_2025-10-18T21:00:00+02:00;2025-10-19T20:00:00+02:00_2025-10-19T21:00:00+02:00;2025-10-20T20:00:00+02:00_2025-10-20T21:00:00+02:00

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

https://www.104.fr/fiche-evenement/theo-mercier-francois-chaignaud-radio-vinci-park-reloaded.html