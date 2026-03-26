RadioChange#2 Place Sainte-Croix Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-08 18:30 – 21:30

Gratuit : oui 0

Sous forme de plateau radiophonique, « RadioChange » invite chaque semestre des artistes de la scène nantaise et du Maroc : poésie, musique, créations documentaires et débats d’idées sont au programme de chaque épisode en public, dont le prochain se tient sur la Place Sainte-Croix.Trois artistes associé·es donnent le ton décalé des émissions. Guillaume Bariou est l’animateur de l’émission. Aude Rabillon conçoit l’habillage sonore et réalise un documentaire sonore lors de chaque édition. L’auteure Sophie G. Lucas écrit à partir de paroles d’habitant·es du quartier un texte poétique dont elle lit un nouvel épisode à chaque édition avec la collaboration sonore d’Aude Rabillon.Pour ce deuxième épisode, des auteur·es et musicien·nes de la scène nantaise et marocaine sont invité·es pour la création de lectures-concerts et performances : lecture-concert de Mouna Ouafik et Paulette Sauvage lecture-concert d’Axel Sourisseau et Abdellah M. Hassak dj set de Sami Fatih et Abedellah M. Hassak

Place Sainte-Croix Nantes 44000

0240692232 https://maisondelapoesie-nantes.com/radiochange2/



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