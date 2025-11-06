RADIONECRO LA CAVE POÉSIE Toulouse

RADIONECRO

RADIONECRO

LA CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse Haute-Garonne

Date: 2025-11-06 21:00:00

Fin: 2025-11-08 21:45:00

2025-11-06

Au croisement du cabaret transformiste, du rituel contemporain et de la mythologie familiale, RadioNecro se veut comme une tendre messe où sont conviés les disparus entre un cabaret funéraire du XIXe et une balade hallucinée sous un pont d’autoroute.

Devant nous se déploie un espace hybride, entre un étal de boucher, une chapelle où s’empilent les couronnes mortuaires et une loge de théâtre. Des fantômes apparaissent ils passent, nous parlent, dansent, habitent pour un temps ce lieu qui est le leur.

Au fur et à mesure des apparitions, bizarres et familières à la fois, un univers onirique nous apparaît, empli de joie extatique, de cruauté banale, de douceur féroce et de blessures métamorphosées.

English :

At the crossroads of transformist cabaret, contemporary ritual and family mythology, RadioNecro is like a tender mass to which the departed are invited: somewhere between a 19th-century funeral cabaret and a hallucinatory stroll under a freeway bridge.

German :

RadioNecro, eine Mischung aus Kabarett, zeitgenössischem Ritual und Familienmythologie, ist eine zärtliche Messe, zu der die Verstorbenen eingeladen werden: zwischen einem Beerdigungskabarett aus dem 19. Jahrhundert und einem halluzinierten Spaziergang unter einer Autobahnbrücke.

Italiano :

All’incrocio tra cabaret trasformista, rito contemporaneo e mitologia familiare, RadioNecro è come una tenera messa a cui sono invitati i defunti: una via di mezzo tra un cabaret funebre del XIX secolo e una passeggiata allucinata sotto un ponte dell’autostrada.

Espanol :

En la encrucijada del cabaret transformista, el ritual contemporáneo y la mitología familiar, RadioNecro es como una tierna misa a la que se invita a los difuntos: en algún lugar entre un cabaret funerario del siglo XIX y un paseo alucinatorio bajo el puente de una autopista.

