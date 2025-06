Radis zéro déchet Maison Nocé Perche en Nocé 16 juillet 2025 10:30

Orne

Radis zéro déchet Maison Nocé 38 Rue Roger Vaugeois Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : 2025-07-16 10:30:00

Début : 2025-07-16 10:30:00

fin : 2025-07-16

Date(s) :

2025-07-16

Atelier culinaire Parent-Enfant animé par Stéphanie Anglade.

Venez partager un moment joyeux et gourmand à la découverte d’un petit légume aux mille secrets.

Pratique à la « Maison Nocé » (arts de la table, objets de décoration, épicerie fine) au 38 rue Roger Vaugeois à Nocé. Informations complémentaires et réservations sur https://www.maisonnoce.com/

Maison Nocé 38 Rue Roger Vaugeois

Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 6 68 71 90 98

English : Radis zéro déchet

Parent-child culinary workshop led by Stéphanie Anglade.

Come and share a joyful, gourmet moment discovering a little vegetable with a thousand secrets.

Practical: at « Maison Nocé » (tableware, decorative objects, delicatessen) at 38 rue Roger Vaugeois, Nocé. Further information and reservations at https://www.maisonnoce.com/

German :

Ein kulinarischer Workshop für Eltern und Kind unter der Leitung von Stéphanie Anglade.

Erleben Sie einen fröhlichen und leckeren Moment, in dem Sie ein kleines Gemüse mit tausend Geheimnissen entdecken.

Praktische Hinweise: im « Maison Nocé » (Tischkultur, Dekorationsartikel, Feinkostladen) in der Rue Roger Vaugeois 38 in Nocé. Weitere Informationen und Reservierungen unter https://www.maisonnoce.com/

Italiano :

Laboratorio culinario genitori-bambini condotto da Stéphanie Anglade.

Venite a condividere un momento gioioso e gustoso alla scoperta di un piccolo ortaggio dai mille segreti.

Attività: presso la « Maison Nocé » (vasellame, oggetti decorativi, gastronomia) al 38 di rue Roger Vaugeois a Nocé. Ulteriori informazioni e prenotazioni su https://www.maisonnoce.com/

Espanol :

Taller culinario para padres e hijos dirigido por Stéphanie Anglade.

Ven a compartir un momento alegre y sabroso descubriendo una pequeña verdura con mil secretos.

Prácticas: en la « Maison Nocé » (vajilla, objetos de decoración, delicatessen) en el 38 rue Roger Vaugeois de Nocé. Más información y reservas en https://www.maisonnoce.com/

