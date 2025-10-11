RADIUM MANIA THEATRE DU PAVE Toulouse
RADIUM MANIA THEATRE DU PAVE Toulouse samedi 11 octobre 2025.
RADIUM MANIA
THEATRE DU PAVE 34 Rue Maran Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 11 – 11 – 21 EUR
Début : 2025-10-11 20:30:00
fin : 2025-10-11 21:30:00
2025-10-11
Sous une forme ludique et décalée, Radium Mania évoque les moments-clés de la vie de Maria Sklodowska-Curie, surnommée Mania.
Le spectacle interroge les mécanismes de domination qui ont longtemps exclu les femmes de la communauté scientifique et qui ont fait de Marie Curie une pionnière.
En s’appuyant sur les anecdotes les plus fascinantes de son existence Radium Mania révèle, au-delà d’un destin exceptionnel, un parcours de lutte inspirant. 11 .
English :
Radium Mania takes a playful, offbeat look at the key moments in the life of Maria Sklodowska-Curie, nicknamed Mania.
German :
In einer spielerischen und schrägen Form erinnert Radium Mania an die Schlüsselmomente im Leben von Maria Sklodowska-Curie, die auch Mania genannt wurde.
Italiano :
Radium Mania è uno sguardo giocoso e anticonformista sui momenti chiave della vita di Maria Sklodowska-Curie, soprannominata Mania.
Espanol :
Radium Mania es una mirada lúdica y desenfadada a los momentos clave de la vida de Maria Sklodowska-Curie, apodada Mania.
