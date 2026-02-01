Raffal asso propose un nouveau concert à Chapêlmêle Alençon
Raffal asso propose un nouveau concert à Chapêlmêle Alençon samedi 7 février 2026.
Raffal asso propose un nouveau concert à Chapêlmêle
41 chemin des Châtelets Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 19:00:00
fin : 2026-02-07 22:00:00
Date(s) :
2026-02-07
Rendez-vous le samedi 7 février pour un nouveau concert organisé par Raffal Asso à Chapêlmêle Les Petits Châtelets
Au programme
Copy That première partie (groupe de tribute reprises rock)
ROCKUIEM tête d’affiche (compositions Hard Rock)
Plus d’informations sur la page Facebook de l’association.
En pratique
Samedi 7 février, à 20h (ouverture des portes à 19h).
Chapêlmêle, 41 Rue des Châtelets, 61000 Alençon
Entrée prix libre .
41 chemin des Châtelets Alençon 61000 Orne Normandie contact@chapelmele.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Raffal asso propose un nouveau concert à Chapêlmêle
L’événement Raffal asso propose un nouveau concert à Chapêlmêle Alençon a été mis à jour le 2026-02-04 par OT CUA ALENCON