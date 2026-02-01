Raffal asso propose un nouveau concert à Chapêlmêle Alençon

Raffal asso propose un nouveau concert à Chapêlmêle

Rendez-vous le samedi 7 février pour un nouveau concert organisé par Raffal Asso à Chapêlmêle Les Petits Châtelets

Au programme

Copy That première partie (groupe de tribute reprises rock)

ROCKUIEM tête d’affiche (compositions Hard Rock)

Plus d’informations sur la page Facebook de l’association.

En pratique

Samedi 7 février, à 20h (ouverture des portes à 19h).

Chapêlmêle, 41 Rue des Châtelets, 61000 Alençon

Entrée prix libre .

41 chemin des Châtelets Alençon 61000 Orne Normandie contact@chapelmele.com

