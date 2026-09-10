Rafraîchir les mémoires, retourner aux sources et étendre ses racines au Théâtre des Clochards Célestes, Théâtre des Clochards célestes, Lyon

Informations pratiques

Rafraîchir les mémoires, retourner aux sources et étendre ses racines au Théâtre des Clochards Célestes Samedi 19 septembre, 12h00 Théâtre des Clochards célestes Rhône

Début des visites en fonction des arrivées. Durée entre 20 et 30 minutes. Possibilité de patienter dans le hall ou de rejoindre une visite en cours.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Une visite commentée du théâtre des Clochards Célestes, axée sur les enjeux de mémoire féministe et théâtrale.

On découvrira l’histoire d’un lieu de spectacle atypique, laboratoire de la jeune création théâtrale et point de rencontre entre les artistes et les publics les plus divers.

On explorera la manière dont les conditions matérielles de la création artistique influencent directement les esthétiques, et les façons qu’ont les artistes de s’emparer de ces contraintes.

On s’approchera enfin de la scénographie d’un spectacle en création, et nous aurons l’occasion de discuter de la manière dont le théâtre s’empare des sources historiques et de la mémoire des luttes populaires pour les porter au présent.

Théâtre des Clochards célestes 51 rue des Tables Claudiennes, 69001 Lyon, France Lyon 69001 Terreaux Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33478283443 http://clochardscelestes.com Installé au cœur des pentes de la Croix-Rousse depuis 1979, le Théâtre des Clochards Célestes accompagne et soutient la jeune création. Cette salle intimiste de 49 places est un lieu incontournable de rencontres entre le public et les compagnies émergentes. Le théâtre fait par ailleurs partie du réseau Scènes Découvertes, groupement de petits lieux lyonnais dédiés à l’émergence.

Notre programmation s’étale de septembre à juin, avec essentiellement des propositions théâtrales. Notre saison comporte également une part importante de spectacles dédiés au jeune et au très jeune public (environ 1/4 de la saison). Métro : Ligne A – arrêt Hôtel de ville (marche en montée 10 min). Ligne C – arrêt Croix-Paquet (marche en montée 4min) ou arrêt Croix-Rousse (marche en descente 7 min). Bus : Ligne 141 – arrêt Tables Claudiennes (depuis Hôtel de Ville) ou Pouteau (depuis Croix-Rousse).

Une visite commentée du théâtre des Clochards Célestes, axée sur les enjeux de mémoire féministe et théâtrale.

© Gaelle Loth, Studio Tumulte