Rafraîchir son jardin en évitant la déchèterie Dans le jardin d’un particulier Vern-sur-Seiche samedi 18 octobre 2025.

Inscriptions : bit.ly/rennes_zerodechet ou 0 223 622 622.

Valoriser avec des astuces simples toutes les ressources du jardin. Redéfinir les espaces, mettre en valeur les points forts et révéler les différentes strates du jardin afin de créer un espace harmonieux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-18T09:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-18T12:30:00.000+02:00

http://bit.ly/rennes_zerodechet

Dans le jardin d’un particulier Rue du Hameau, Vern-sur-Seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine