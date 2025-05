RAG-NAR’OC BEFORE – Saint-Bauzille-de-Putois, 17 mai 2025 07:00, Saint-Bauzille-de-Putois.

Hérault

RAG-NAR’OC BEFORE Saint-Bauzille-de-Putois Hérault

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

Le Rag-Nar’oc fait son before ! Par l’association Ad Augusta, en partenariat avec la Mairie de Saint Bauzille de Putois.

Rendez-vous samedi 17 mai 2025, à la salle des rencontres et au plan d’eau.

Au programme Babylon Pression, Spleen, Dead Winds et Caramel mou.

De nombreux pass festival à gagner !

Restauration et buvette sur place, stand Arsen’ink tattoo. .

Saint-Bauzille-de-Putois 34190 Hérault Occitanie

English :

Rag-Nar’oc makes its before! By the Ad Augusta association, in partnership with the Mairie de Saint Bauzille de Putois.

See you on Saturday, May 17, 2025, at the salle des rencontres and the lake.

German :

Der Rag-Nar’oc macht seinen Before! Von der Vereinigung Ad Augusta, in Partnerschaft mit dem Rathaus von Saint Bauzille de Putois.

Treffpunkt: Samstag, 17. Mai 2025, im Salle des rencontres und am Plan d’eau.

Italiano :

Rag-Nar’oc fa la sua comparsa! A cura dell’associazione Ad Augusta, in collaborazione con la Mairie de Saint Bauzille de Putois.

Ci vediamo sabato 17 maggio 2025 alla Salle des Rencontres e al lago.

Espanol :

¡Rag-Nar’oc hace su aparición! Por la asociación Ad Augusta, en colaboración con el Ayuntamiento de Saint Bauzille de Putois.

Nos vemos el sábado 17 de mayo de 2025 en la Salle des Rencontres y el lago.

L’événement RAG-NAR’OC BEFORE Saint-Bauzille-de-Putois a été mis à jour le 2025-05-01 par 34 ADT34