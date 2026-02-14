Rage & Paillettes Quartier Plaine de Baud Rennes Dimanche 15 février, 18h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Diffusion des photos de l’artiste photographe Linda Trime dans l’espace public du quartier Plaine de Baud

Portée par l’association rennaise Facettes, Les Dérouté.e.s organisent « Rage & Paillettes » du 13 au 15 février 2026.

L’événement met en avant le travail de la photographe militante Linda Trime qui présente une série de photographies réalisées en argentique, travaillées par la couleur, la lumière et l’expérimentation partagée.

Son approche compose une fresque collective de personnes qui font la scène queer française d’aujourd’hui (artistes, DJs, militants et militantes, travailleurs et travailleuses du sexe, proches ou inconnus), avec, en filigrane, des questions très concrètes : vécus queer et racisés, puissance culturelle de la ballroom, mais aussi santé mentale et conditions de création.

**Les soirs des 13, 14 et 15 février 18h-23h –** Projection de photos de Linda Trime dans l’espace public (2 rue George Charpak et 50 rue Jules Andrade 35000 Rennes)

**Dimanche 15 février 17h30 – Cercle de parole en mixité choisie

**Un cercle de parole en mixité choisie (sans hommes cisgenres hétérosexuels) aura lieu autour de la santé mentale dans le milieu artistique, en présence de l’artiste. Une habitante du quartier, concernée par ces enjeux, en sera la modératrice.

> Limité à 15 personnes

Sur inscription uniquement : [contact@lesderoutees.org](mailto:contact@lesderoutees.org)

ou via [le Google Form](https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSe3-X69JCv27PUGBxz_lAOxV17qNJOVedYJca0HOWqVqIpXaQ%2Fviewform%3Fusp%3Dheader%26utm_source%3Dig%26utm_medium%3Dsocial%26utm_content%3Dlink_in_bio%26fbclid%3DPAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGnWLhzvCnHPEMh2ZjsErmlwGNRtKZpxuNfbANDB4G2UI1H5gNTjqCZAZ8t0LQ_aem_YigfU8A-hsJbt9qPgDaqWA&e=AT0Nvzh048S2TFzSgKyfjBD-6La3Py-d6d3vOEqrCf4xkRGwOSfl46vTmx_i8Jf1NBOUprC3gTFN4fx4pMFqcl6QagtU1OMc2v9rQKWf7Q), lien sur Instagram [@les_deroute.e.s](https://www.instagram.com/les_deroute.e.s?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

—

“Rage & Paillettes” proposera également, le 13 février, un repas partagé aux chandelles (et à prix libre!) accompagné de lectures et poésies queers ainsi qu’une contre Saint.e-Valentaine ballroomesque en compagnie de Ivory Akuma 007. Le programme détaillé est téléchargeable ci-dessous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-15T18:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-15T23:00:00.000+01:00

1

0651805865 contact@lesderoutees.org https://www.instagram.com/p/DTlP7DWjcNj/?hl=fr&img_index=1

Quartier Plaine de Baud 2 rue Georges Charpak et 50 rue Jules Andrade 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

