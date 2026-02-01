Rage room pour enfants La Furie LA FURIE Saint-Brieuc
Rage room pour enfants La Furie
LA FURIE 4 rue Hélène Boucher Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-22 14:00:00
fin : 2026-02-22 18:00:00
Un enfant à la maison qui a envie de libérer son stress et de se défouler de manière originale et amusante ? Bienvenue dans notre Rage Room, un espace où il peut laisser toutes ses émotions s’exprimer, en toute sécurité !
De 6 à 13 ans 15€/enfant réservation obligatoire .
LA FURIE 4 rue Hélène Boucher Saint-Brieuc 22950 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 57 57 83 65
