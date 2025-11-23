Ragequit + Kneel Down + Dj Hellvis La Ferronnerie Jurançon

Ragequit + Kneel Down + Dj Hellvis

La Ferronnerie 10 Rue de l’Artisanat Jurançon Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-13

2025-12-13

+ Petit marché de Noël pour faire vos cadeaux ?? ??

Stand Label A Tant Rêver Du Roi (Vinyles, t-shirts, cds, affiches, sérigraphies…

Stand Huber Editions The Mansion Press

* KNEEL DOWN

Kneel Down c’est 3 âmes vouées à leur Métal un mélange de nü et de black qui vous mettra à genoux.

Youtube https://www.youtube.com/channel/UChlciH9jwsdMUp7heT8g4dg

Instagram https://www.instagram.com/kneel_down_band/

* RAGEQUIT

Power trio aux influences punk, grunge et stoner, RageQuit vise la première place du Top 50.

Ces trois vieux jeunes passent le plus clair de leur temps un skate sous les godasses et une manette à la main, prête à finir dans ta télé après un hadouken fatal encaissé.

+ DJ HELLVIS .

