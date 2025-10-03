Rag’n swing LIPERI Vercoiran

Rag’n swing

LIPERI 114 chemin de l’infirmerie Vercoiran Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-10-03 21:00:00
Quand le jazz manouche rencontre le musette parisien , ça donne Rag’n Swing !
LIPERI 114 chemin de l’infirmerie Vercoiran 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 22 10 50 

English :

When gypsy jazz meets Parisian musette, the result is Rag’n Swing!

German :

Wenn Gypsy-Jazz auf Pariser Musette trifft , entsteht Rag’n Swing!

Italiano :

Quando il gypsy jazz incontra la musette parigina, si ottiene il Rag’n Swing!

Espanol :

Cuando el jazz gitano se une a la musette parisina, ¡obtienes Rag’n Swing!

