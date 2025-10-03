Rag’n swing LIPERI Vercoiran
Rag’n swing LIPERI Vercoiran vendredi 3 octobre 2025.
Rag’n swing
LIPERI 114 chemin de l’infirmerie Vercoiran Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03 21:00:00
fin : 2025-10-03
Date(s) :
2025-10-03
Quand le jazz manouche rencontre le musette parisien , ça donne Rag’n Swing !
.
LIPERI 114 chemin de l’infirmerie Vercoiran 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 22 10 50
English :
When gypsy jazz meets Parisian musette, the result is Rag’n Swing!
German :
Wenn Gypsy-Jazz auf Pariser Musette trifft , entsteht Rag’n Swing!
Italiano :
Quando il gypsy jazz incontra la musette parigina, si ottiene il Rag’n Swing!
Espanol :
Cuando el jazz gitano se une a la musette parisina, ¡obtienes Rag’n Swing!
L’événement Rag’n swing Vercoiran a été mis à jour le 2025-09-27 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale