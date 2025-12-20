Ragnarok fête Noël Le Ragnarok Boé

mercredi 24 décembre 2025.

Le Ragnarok 6353 Avenue Docteur Jean Nogues Boé Lot-et-Garonne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : 2025-12-24
fin : 2025-12-24

2025-12-24

Menu à 30€ (entrée, plat, dessert, une boisson). Réservation et information 05 40 87 42 24
Le Ragnarok 6353 Avenue Docteur Jean Nogues Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 40 87 42 24 

English : Ragnarok fête Noël

Menu at 30? (starter, main course, dessert, one drink). Reservations and information: 05 40 87 42 24

