Ragnarok fête Noël Le Ragnarok Boé

Ragnarok fête Noël

Le Ragnarok 6353 Avenue Docteur Jean Nogues Boé Lot-et-Garonne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-24

Menu à 30€ (entrée, plat, dessert, une boisson). Réservation et information 05 40 87 42 24

Menu à 30€ (entrée, plat, dessert, une boisson). Réservation et information 05 40 87 42 24 .

Le Ragnarok 6353 Avenue Docteur Jean Nogues Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 40 87 42 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ragnarok fête Noël

Menu at 30? (starter, main course, dessert, one drink). Reservations and information: 05 40 87 42 24

L’événement Ragnarok fête Noël Boé a été mis à jour le 2025-12-18 par OT Destination Agen