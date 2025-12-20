Ragnarok fête Noël Le Ragnarok Boé
Le Ragnarok 6353 Avenue Docteur Jean Nogues Boé Lot-et-Garonne
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-12-24
Menu à 30€ (entrée, plat, dessert, une boisson). Réservation et information 05 40 87 42 24
Le Ragnarok 6353 Avenue Docteur Jean Nogues Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 40 87 42 24
English : Ragnarok fête Noël
Menu at 30? (starter, main course, dessert, one drink). Reservations and information: 05 40 87 42 24
L’événement Ragnarok fête Noël Boé a été mis à jour le 2025-12-18 par OT Destination Agen