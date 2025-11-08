Raíces, répertoire latino-américain et lyrique à la galerie d’art Porte B. Galerie Porte B. Paris

Raíces, répertoire latino-américain et lyrique à la galerie d’art Porte B. Galerie Porte B. Paris samedi 8 novembre 2025.

Dans le cadre du festival Sido&Co, venez prendre part à une soirée musicale évolutive entre deux univers musicaux. Lia Naviliat et Santiago Gervasoni mènent des carrières d’artistes aux sonorités plurielles. Tantôt chanteuse lyrique et autrice-interprète de musique latino-américaine pour elle, tantôt pianiste, clavicordiste et claveciniste pour lui.

C’est au fil de leurs origines que se déploie cette soirée musicale, avec l’envie de tisser des liens d’un répertoire à l’autre, et de rassembler deux publics en un univers.

Vous serez invités à déambuler au grès de l’exposition photographique « Ostension » des artistes Pierre & Florent, en amont et à l’issue du concert.

Voix et clavicorde s’entremêlent pour une soirée aux sonorités plurielles. Un concert à l’univers musical évolutif.

Le samedi 08 novembre 2025

de 19h00 à 20h30

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-08T20:00:00+01:00

fin : 2025-11-08T21:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-08T19:00:00+02:00_2025-11-08T20:30:00+02:00

Galerie Porte B. 52 rue Albert Thomas 75010 Passez le porcheParis

https://www.sidoetco.com/raices sidoecho@gmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=61581639477652 https://www.facebook.com/profile.php?id=61581639477652