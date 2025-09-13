RAID ADOS Neffiès
RAID ADOS Neffiès samedi 13 septembre 2025.
RAID ADOS
Neffiès Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
Raid ados de 13 à 17 ans organisé par Le Royaume des Neuf Fiefs. Rendez-vous à 8h30 au Faïgaras de Neffies. 3 km de course, 7 km de vélo, 2 km de course d’orientation sur inscription, casque et vélo en bon état obligatoire. Gratuit. Pique-nique partagé !
.
Neffiès 34320 Hérault Occitanie +33 6 47 91 97 81 royaumeactivites@gmail.com
English :
Raid ados de 13 à 17 ans organized by Le Royaume des Neuf Fiefs. Meet at 8:30 am at Faïgaras de Neffies. 3 km run, 7 km bike ride, 2 km orienteering. Registration required, helmet and bike in good condition. Free admission. Shared picnic!
German :
Raid für Jugendliche von 13 bis 17 Jahren, organisiert von Le Royaume des Neuf Fiefs. Treffpunkt um 8:30 Uhr am Faïgaras in Neffies. 3 km Laufen, 7 km Radfahren, 2 km Orientierungslauf. Anmeldung erforderlich, Helm und Fahrrad in gutem Zustand sind Pflicht. Die Teilnahme ist kostenlos. Geteiltes Picknick!
Italiano :
Raid adolescenziale per ragazzi dai 13 ai 17 anni organizzato da Le Royaume des Neuf Fiefs. Ritrovo alle 8.30 a Faïgaras de Neffies. 3 km di corsa, 7 km di bicicletta, 2 km di corsa d’orientamento (iscrizione obbligatoria), casco e bicicletta in buone condizioni. Ingresso libero. Picnic condiviso!
Espanol :
Incursión para adolescentes de 13 a 17 años organizada por Le Royaume des Neuf Fiefs. Cita a las 8.30 h en las Faïgaras de Neffies. carrera de 3 km, 7 km en bicicleta, carrera de orientación de 2 km (inscripción obligatoria), casco y bicicleta en buen estado. Entrada gratuita. Picnic compartido
L’événement RAID ADOS Neffiès a été mis à jour le 2025-08-22 par 34 OT AVANT-MONTS