Raid Aventure 2026 Rue Aliénor d’Aquitaine – Châtellerault

**Une semaine de défis sportifs (équipes de 4) à destination des 13-20 ans du mardi 7 au samedi 11 avril.**

_Déroulé de la semaine _

– 2 jours d’entraînement le mardi 7 et mercredi 8 avril.

– 3 jours de compétition du jeudi 9 au samedi 11 avril.

– Cérémonie des récompenses le samedi 11 avril au soir.

_Disciplines pratiquées _

* Kayak Tir à l’arc

* Accrobranche

* Parcours sportif

* Cani-cross

* Radeau

* VTT

* Course d’orientation

* Descente en rappel

* Parcours aquatique

_Inscriptions _

– En ligne du 26 janvier au 6 mars sur [https://raidaventure.chatellerault.fr/](https://raidaventure.chatellerault.fr/) .

Rue Aliénor d’Aquitaine – Le Lac de la forêt Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

