Raid Aventure 2026 Rue Aliénor d’Aquitaine – Châtellerault

Raid Aventure 2026
Rue Aliénor d’Aquitaine – Le Lac de la forêt Châtellerault Vienne
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07
2026-04-07 2026-04-08 2026-04-09 2026-04-10 2026-04-11
**Une semaine de défis sportifs (équipes de 4) à destination des 13-20 ans du mardi 7 au samedi 11 avril.**
_Déroulé de la semaine _
– 2 jours d’entraînement le mardi 7 et mercredi 8 avril.
– 3 jours de compétition du jeudi 9 au samedi 11 avril.
– Cérémonie des récompenses le samedi 11 avril au soir.
_Disciplines pratiquées _
* Kayak Tir à l’arc
* Accrobranche
* Parcours sportif
* Cani-cross
* Radeau
* VTT
* Course d’orientation
* Descente en rappel
* Parcours aquatique
_Inscriptions _
– En ligne du 26 janvier au 6 mars sur [https://raidaventure.chatellerault.fr/](https://raidaventure.chatellerault.fr/) .
Rue Aliénor d’Aquitaine – Le Lac de la forêt Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
English : Raid Aventure 2026
