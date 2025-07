Raid Bol d’eau Aixe-sur-Vienne

Raid Bol d’eau Aixe-sur-Vienne dimanche 31 août 2025.

Raid Bol d’eau

Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Début : 2025-08-31

fin : 2025-08-31

2025-08-31

Le raid Bol d’Eau revient, en duo, pour le plaisir ou pour le défi !

Course à pied + canoë + VTT une aventure nature à partager.

4 formats adaptés à tous

– Bol 45 km pour les mordus de sport

– Light 31 km intense mais accessible

– Découverte 17 km dès 12 ans (avec tir laser)

– Découverte 12 km dès 8 ans (avec tir laser)

Ambiance conviviale, repas compris, animations sur place.

Épreuve accessible à toutes et tous.

Déjà plus de 40 équipes inscrites au 17 juillet 2025. .

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 13 80 34 aixeck@gmail.com

