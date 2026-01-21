Raid Briz’cou 2026 Base de Loisir Marcel Lucotte Autun

Raid Briz’cou 2026

Base de Loisir Marcel Lucotte 2 Route de Chalon Autun Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-04-05 10:00:00

fin : 2026-04-05

2026-04-05

Le Raid Briz’cou est un évènement composé de 2 épreuves.

Le Grand Raid comprendra un enchaînement de 4 épreuves à réaliser en binôme ou en solo VTT, course d’orientation, tir à la sarbacane, trail. Composé à la carte, le parcours fera entre 25 et 42 km. Il sera ouvert à partir de 11 ans dans une formule familiale (parent/enfant), et à partir de 15 ans en autonomie.

Le Mini Raid, reprendra le même format avec des circuits entre 3 et 6 km concentrés autour du plan d’eau et du théâtre romain. Il sera ouvert aux enfants de 6 à 11 ans.

Le village course comprendra de nombreuses animations (restauration, jeux, etc.), tout au long de la journée, et sera accessible aux personnes extérieures à la manifestation.

Des challenges seront proposés aux entreprises du territoire.

Inscription avant le 3 avril. .

Base de Loisir Marcel Lucotte 2 Route de Chalon Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté aspenautun@gmail.com

