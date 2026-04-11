RAID DE L’ARCHIPEL 13ÈME ÉDITION LE CAP D’AGDE Agde

Agde

RAID DE L’ARCHIPEL 13ÈME ÉDITION

LE CAP D’AGDE Av. du Passeur Challies, Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

13ème édition du raid de l’archipel.

Un évènement sport nature majeur sur la ville d’Agde, organisé par la Direction des Sports, qui engage des valeurs de fair-play, de solidarité, de cohésion d’équipes, de goût de l’effort et de sens tactique.

C’est un parcours ouvert (la route reste ouverte à la circulation, toute la durée de l’épreuve), en mode autonome avec l’esprit d’aventure et de souci de l’environnement (tout le matériel pour le parcours kayak est fourni. Boussoles non fournies et non obligatoires). Kayak avec matériel fourni. Vous devez vous munir de votre propre vélo et casque.

4 disciplines Kayak 4 km Course à pied 11 km Course d’orientation 6 km CO vélo 20 km

Nb d’équipes (de 2 personnes) 100

Age de participation à partir de 18 ans

Tarif de participation pour l’équipe

66 € (+ licence expérience (7 € par pers) si nécessaire et frais bancaires).

Accueil des participants pour enregistrement et dotation

de 7h00 à 8h00 au Palais des Sports

Transferts du Palais des Sports vers le point de départ .

Départ 9h30 Centre Nautique du Cap d’Agde

Arrivée au Palais des Sports pour un moment convivial à l’heure de l’apéro.

Organisé par la Direction des Sports de la Ville d’Agde.

#SPORT

#TEMPSFORT

#PRINTEMPS .

LE CAP D’AGDE Av. du Passeur Challies, Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 65 60 sports@ville-agde.fr

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English :

13th edition of the raid de l’archipel.

A major outdoor sporting event in Agde, organized by the Sports Department, which promotes the values of fair play, solidarity, team cohesion, a taste for effort and tactical sense.

L’événement RAID DE L’ARCHIPEL 13ÈME ÉDITION Agde a été mis à jour le 2026-04-04 par 34 ADT34