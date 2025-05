Raid de Madine femmes à la barre – Nonsard-Lamarche, 18 mai 2025 09:00, Nonsard-Lamarche.

Meuse

Raid de Madine femmes à la barre Nonsard-Lamarche Meuse

Dimanche 2025-05-18 09:00:00

2025-05-18 17:00:00

2025-05-18

Ce 18 mai 2025, le Lac de Madine accueillera une nouvelle édition du Raid de Madine Femme à la barre, une régate unique en son genre, dédiée à mettre les femmes à l’honneur dans le monde de la voile.

Organisé par la Société Nautique de Madine, en partenariat avec la Ligue FFVoile Grand Est, cet événement ouvert aux voiliers habitables et voiles légères (grade 5B) offre une journée sportive et conviviale au cœur d’un cadre naturel exceptionnel.

L’objectif ? Encourager la mixité et valoriser la place des femmes à la barre, qu’elles soient compétitrices aguerries ou navigatrices passionnées. Le Raid de Madine est avant tout une aventure humaine et nautique, où se mêlent esprit d’équipe, dépassement de soi et plaisir de naviguer.

De nombreux partenaires soutiennent cette belle initiative, permettant de proposer une journée riche en émotions et en découvertes, dans une ambiance chaleureuse et solidaire.Tout public

Nonsard-Lamarche 55210 Meuse Grand Est

English :

On May 18, 2025, Lac de Madine will host a new edition of the Raid de Madine? Femme à la barre, a unique regatta dedicated to putting women in the spotlight in the world of sailing.

Organized by the Société Nautique de Madine, in partnership with the Ligue FFVoile Grand Est, this event, open to inhabited sailboats and light sails (grade 5B), offers a sporting and convivial day in the heart of an exceptional natural setting.

The aim? To encourage gender diversity and promote the role of women at the helm, whether they are seasoned competitors or passionate sailors. The Raid de Madine is first and foremost a human and nautical adventure, combining team spirit, self-improvement and the pleasure of sailing.

Numerous partners support this wonderful initiative, enabling us to offer a day rich in emotions and discoveries, in a warm and supportive atmosphere.

German :

Am 18. Mai 2025 findet auf dem Lac de Madine eine neue Ausgabe des Raid de Madine ? Femme à la barre, eine einzigartige Regatta, die Frauen in der Welt des Segelsports in den Mittelpunkt stellt.

Die Veranstaltung wird von der Société Nautique de Madine in Partnerschaft mit der Ligue FFVoile Grand Est organisiert und ist für Hausboote und leichte Segelboote (Grad 5B) offen. Sie bietet einen sportlichen und geselligen Tag inmitten einer außergewöhnlichen Naturlandschaft.

Was ist das Ziel? Die Geschlechtervielfalt zu fördern und die Rolle der Frauen am Steuer aufzuwerten, unabhängig davon, ob sie erfahrene Wettkämpferinnen oder leidenschaftliche Seglerinnen sind. Der Raid de Madine ist vor allem ein menschliches und nautisches Abenteuer, bei dem sich Teamgeist, Selbstüberwindung und Freude am Segeln vermischen.

Zahlreiche Partner unterstützen diese schöne Initiative, die es ermöglicht, einen Tag voller Emotionen und Entdeckungen in einer herzlichen und solidarischen Atmosphäre zu bieten.

Italiano :

Il 18 maggio 2025, il Lac de Madine ospiterà un’altra edizione del Raid de Madine ? Femme à la barre, una regata unica nel suo genere, dedicata a mettere le donne sotto i riflettori nel mondo della vela.

Organizzata dalla Société Nautique de Madine, in collaborazione con la Ligue FFVoile Grand Est, questa manifestazione è aperta alle imbarcazioni a vela normali e leggere (grado 5B) e offre una giornata sportiva e conviviale nel cuore di un contesto naturale eccezionale.

L’obiettivo? Incoraggiare la diversità di genere e promuovere il ruolo delle donne al timone, siano esse concorrenti esperte o veliste appassionate. Il Raid de Madine è prima di tutto un’avventura umana e nautica, che unisce lo spirito di squadra, il superamento dei propri limiti e il piacere di navigare.

Numerosi partner sostengono questa splendida iniziativa, permettendoci di offrire una giornata ricca di emozioni e scoperte, in un’atmosfera calda e solidale.

Espanol :

El 18 de mayo de 2025, el lago de Madine acogerá una nueva edición del Raid de Madine ? Femme à la barre, una regata única dedicada a dar protagonismo a las mujeres en el mundo de la vela.

Organizado por la Société Nautique de Madine, en colaboración con la Ligue FFVoile Grand Est, este evento está abierto tanto a los veleros regulares como a los ligeros (grado 5B), y ofrece una jornada deportiva y amistosa en el corazón de un marco natural excepcional.

¿Cuál es el objetivo? Fomentar la diversidad de género y promover el papel de las mujeres al timón, ya sean competidoras experimentadas o navegantes apasionadas. El Raid de Madine es ante todo una aventura humana y náutica, que combina el espíritu de equipo, la superación de los propios límites y el placer de navegar.

Numerosos colaboradores apoyan esta magnífica iniciativa, permitiéndonos ofrecer una jornada rica en emociones y descubrimientos, en un ambiente cálido y solidario.

