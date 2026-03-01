RAID de Porte de DrômArdèche CIS Saint-Barthélemy-de-Vals
RAID de Porte de DrômArdèche CIS Saint-Barthélemy-de-Vals samedi 28 mars 2026.
RAID de Porte de DrômArdèche
CIS 1 Chem. du Lavoir Saint-Barthélemy-de-Vals Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 09:00:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Course d’endurance équestre nationale et internationale de 10 à 120 km.
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CIS 1 Chem. du Lavoir Saint-Barthélemy-de-Vals 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 07 30 77 2er2a@free.fr
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English :
National and international equestrian endurance race from 10 to 120 km.
L’événement RAID de Porte de DrômArdèche Saint-Barthélemy-de-Vals a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche