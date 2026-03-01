RAID de Porte de DrômArdèche CIS Saint-Barthélemy-de-Vals

RAID de Porte de DrômArdèche

CIS 1 Chem. du Lavoir Saint-Barthélemy-de-Vals Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 09:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Course d’endurance équestre nationale et internationale de 10 à 120 km.

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CIS 1 Chem. du Lavoir Saint-Barthélemy-de-Vals 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 07 30 77 2er2a@free.fr

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English :

National and international equestrian endurance race from 10 to 120 km.

L’événement RAID de Porte de DrômArdèche Saint-Barthélemy-de-Vals a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche