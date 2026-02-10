Raid des Catalaunes 2e édition Châlons-en-Champagne

Raid des Catalaunes 2e édition

Grand Jard Châlons-en-Champagne Marne

Début : 2026-04-25 08:30:00

fin : 2026-04-25

2026-04-25

Raid multisports (course à pieds 11 km, canoë 4 km, VTT 18 km, tir à l’arc).

Course à pieds et VTT au départ et à l’arrivée du kiosque puis en direction de Chepy par le canal et les chemins.

Le tir à l’arc se déroule dans le grand Jard.

Le Canoë se fera sur le Mau, sur le parcours des balades en barques de l’office de Tourisme.

Le raid est complet. Les inscriptions sont closes mais les compétiteurs auront besoin de spectateurs pour les encourager ! .

Grand Jard Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

