Raid des facteurs Le Mont-Dore

Raid des facteurs

Ancien village de Prony Le Mont-Dore Nouvelle-Calédonie

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

2026-03-29

Raid nature en équipe de 3 (au moins une femme) sur les anciens sentiers de Prony une aventure sportive et conviviale au cœur du Grand Sud, entre forêt et vues sur la baie de la Somme.

Ancien village de Prony Le Mont-Dore 98809 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 25.35.11 contact@challenge-org.nc

English : Raid des facteurs

Team adventure raid in Prony (Grand Sud), raced in teams of three (including at least one woman). Follow historic postie trails with stunning Somme Bay views.

