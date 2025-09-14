Raid des jeunes aventuriers Sébazac-Concourès
Raid des jeunes aventuriers Sébazac-Concourès dimanche 14 septembre 2025.
Raid des jeunes aventuriers
3 C rue du stade Sébazac-Concourès Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif Standard
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-09-14
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-09-14
Raid Aventure Aveyron vous propose un Raid multisport découverte accessible aux jeunes et
aux ados avec un parcours autour de Layoule à Rodez.
Le raid proposera un enchainement d’activités (trail, VTT, canoë, orientation, tyrolienne) en équipe de deux (jeunes à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte / 2 jeunes entre 12 et 18 ans) avec des durées adaptées aux tranches d’âge. 10 .
3 C rue du stade Sébazac-Concourès 12740 Aveyron Occitanie +33 6 08 90 27 57 raidaventure12@gmail.com
English :
Raid Aventure Aveyron offers a multi-sport discovery raid for youngsters and
teens with a course around Layoule in Rodez.
German :
Raid Aventure Aveyron bietet Ihnen eine Multisport-Entdeckungs-Raid an, die für Jugendliche und junge Erwachsene zugänglich ist
für Teenager mit einer Strecke rund um Layoule in Rodez.
Italiano :
Raid Aventure Aveyron propone un raid multisportivo alla scoperta dei giovani e
con un percorso intorno a Layoule a Rodez.
Espanol :
Raid Aventure Aveyron propone un raid de descubrimiento multideporte para jóvenes y
con un recorrido alrededor de Layoule en Rodez.
