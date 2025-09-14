Raid des jeunes aventuriers Sébazac-Concourès

Raid des jeunes aventuriers Sébazac-Concourès dimanche 14 septembre 2025.

Raid des jeunes aventuriers

3 C rue du stade Sébazac-Concourès Aveyron

Raid Aventure Aveyron vous propose un Raid multisport découverte accessible aux jeunes et

aux ados avec un parcours autour de Layoule à Rodez.

Le raid proposera un enchainement d’activités (trail, VTT, canoë, orientation, tyrolienne) en équipe de deux (jeunes à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte / 2 jeunes entre 12 et 18 ans) avec des durées adaptées aux tranches d’âge. 10 .

3 C rue du stade Sébazac-Concourès 12740 Aveyron Occitanie +33 6 08 90 27 57 raidaventure12@gmail.com

English :

Raid Aventure Aveyron offers a multi-sport discovery raid for youngsters and

teens with a course around Layoule in Rodez.

German :

Raid Aventure Aveyron bietet Ihnen eine Multisport-Entdeckungs-Raid an, die für Jugendliche und junge Erwachsene zugänglich ist

für Teenager mit einer Strecke rund um Layoule in Rodez.

Italiano :

Raid Aventure Aveyron propone un raid multisportivo alla scoperta dei giovani e

con un percorso intorno a Layoule a Rodez.

Espanol :

Raid Aventure Aveyron propone un raid de descubrimiento multideporte para jóvenes y

con un recorrido alrededor de Layoule en Rodez.

