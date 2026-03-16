RAID DU VERNET SALLE DES FÊTES DU VERNET Vernet

RAID DU VERNET

SALLE DES FÊTES DU VERNET Rue de la Fontaine Vernet Haute-Garonne

Tarif : 32 – 32 – EUR

32

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 08:00:00

fin : 2026-10-17 15:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Le petit raid du VERNET s’étend sur 25km ( 401 m D+ ) et le grand raid du VERNET s’étend sur 52 km (968 m D+) au cœur d’un paysage de bord d’Ariège, tout en jouant avec la subtilité des coteaux.

Le parcours se divise en plusieurs épreuves enchaînées dont au niveau global

40 km de VTT pour le 53 km et 18 km de VTT pour le 25 km

12 km de course à pied (comprend la C.O) pour le 52 km et 6 km pour le 25 km (comprend la C.O)

Concernant la course d’orientation, elle est de niveau intermédiaire les balises sont faciles à trouver, mais une subtilité que vous découvrirez le jour J corsera l’exercice.

Enfin, pour l’épreuve surprise, nous pouvons simplement vous conseiller de garder un peu d’huile de coude !

Tarifs repas 12 euros menu demi-magret frites ou 7 euros menu nuggets frites ( qui est facultatif) voir boutique 32 .

SALLE DES FÊTES DU VERNET Rue de la Fontaine Vernet 31810 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The petit raid du VERNET is 25km long (401 m D+) and the grand raid du VERNET is 52km long (968 m D+) in the heart of the Ariège riverside landscape, playing with the subtlety of the hillsides.

L’événement RAID DU VERNET Vernet a été mis à jour le 2026-03-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE