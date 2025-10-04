Raid écologique de l’île Dumet BP 20 Piriac-sur-Mer

Raid écologique de l’île Dumet BP 20 Piriac-sur-Mer samedi 4 octobre 2025.

Raid écologique de l’île Dumet

BP 20 3 rue de Port Boucher Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Navigation avec les bateaux du NPB, pique nique et collecte des déchets sur l’île Dumet.

Sur inscription dans la limite des places disponibles ! .

BP 20 3 rue de Port Boucher Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 53 84 nautismeenpaysblanc@gmail.com

