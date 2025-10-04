Raid écologique de l’île Dumet BP 20 Piriac-sur-Mer
Raid écologique de l’île Dumet BP 20 Piriac-sur-Mer samedi 4 octobre 2025.
Raid écologique de l’île Dumet
BP 20 3 rue de Port Boucher Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Navigation avec les bateaux du NPB, pique nique et collecte des déchets sur l’île Dumet.
Sur inscription dans la limite des places disponibles ! .
BP 20 3 rue de Port Boucher Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 53 84 nautismeenpaysblanc@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Raid écologique de l’île Dumet Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-19 par ADT44