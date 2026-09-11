Raid écologique de l’île Dumet BP 20 Piriac-sur-Mer
samedi 3 octobre 2026 · BP 20 · Piriac-sur-Mer
Informations pratiques
Piriac-sur-Mer
Raid écologique de l’île Dumet
BP 20 3 rue de Port Boucher Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Navigation avec les bateaux du NPB, pique nique et collecte des déchets sur l’île Dumet.
Sur inscription dans la limite des places disponibles ! .
BP 20 3 rue de Port Boucher Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 53 84 nautismeenpaysblanc@gmail.com
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English :
L’événement Raid écologique de l’île Dumet Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44
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