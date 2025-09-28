Raid Famille à la Base de loisirs de la Haute-Vilaine Lieu-dit La Petite Ville Cuite Saint-M’Hervé

Lieu-dit La Petite Ville Cuite Base de loisirs la Haute Vilaine Saint-M'Hervé Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-28 09:30:00

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Le dimanche 28 septembre 2025, rendez-vous à la base de loisirs de la Haute-Vilaine à Saint-M’Hervé pour participer à la troisième édition du Raid Famille (à partir de 10 ans).

Ce raid vous proposera d’enchaîner différentes disciplines telles que le VTT, le kayak, la course d’orientation, le tir laser et nouveauté cette année le Disc golf.

Accessible à tous les niveaux, sans classement particulier et spécialement conçu pour les familles, venez partager un moment sportif en famille !

Inscription sur https://marketplace.awoo.fr/1031/Product?reference=LOV035000103120250228160336 .

Lieu-dit La Petite Ville Cuite Base de loisirs la Haute Vilaine Saint-M’Hervé 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 49 64 64

