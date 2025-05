Raid Handi-Forts Le village d’animations – Esplanade des droits de l’homme Besançon, 25 mai 2025 11:00, Besançon.

Doubs

Gratuit

Début : 2025-05-25 11:00:00

fin : 2025-05-25 18:00:00

2025-05-25

Plongez dans l’univers du parasport à travers des animations sportives, des découvertes ludiques et des moments de partage inoubliables avec les acteurs du village. Plus de 35 stands présents!

Au programme:

– Initiations sportives et parasportives

– Ateliers de sensibilisation

– Une ambiance festive garantie

– Un village eco-responsable .

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 41 23 05 sports@besancon.fr

