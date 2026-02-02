RAID HAUT-ANJOU La Jaille-Yvon

RAID HAUT-ANJOU

Le Raid du Haut-Anjou revient cette année le 12 avril 2026 à La Jaille-Yvon.

Une journée de sport, d’aventure et de nature avec Anjou Sport Nature.

En 2026, Anjou Sport Nature relance son raid multisport avec une nouvelle formule, pensée pour être plus accessible, plus fédératrice et toujours aussi passionnante pour tous les amoureux de plein air. Que vous soyez sportif confirmé, amateur, ou que vous souhaitiez simplement vivre une aventure en famille, nous vous promettons une expérience à la fois intense, conviviale et inoubliable.

Pour permettre à chacun de trouver sa place, nous vous propose deux parcours distincts, adaptés à différents niveaux le parcours Aventure (matin) et le parcours Open (après-midi). Nous vous donnons donc rendez-vous le DIMANCHE 12 AVRIL 2026.

Pour recharger les batteries ou simplement profiter du site, une restauration sera disponible toute la journée (buvette, snacking…). .

The Raid du Haut-Anjou returns to La Jaille-Yvon on April 12, 2026.

