Raid Mélusine Les Échappés de Mélusine Vouvant

Vouvant Vendée

Début : 2025-07-05

fin : 2025-07-06

2025-07-05

26e édition du Raid Mélusine Multisports.

Voici les ingrédients de cette cuvée 2025 (la 26ᵉ édition) de la forêt, de multiples sections courtes, de l’orientation, des supports variés (Cartes type IOF, IGN amélioré, road book et quelques surprises…), et surtout un maximum de CONVIVIALITÉ !

Un seul but prendre plaisir dans le magnifique massif forestier de Vouvant Mervent.

Nous vous proposons nos traditionnelles formules au choix par équipe de 2 ou 3 :

– RAID DECOUVERTE (35km) le samedi 5 juillet (départ 13h00) -> ouvert aux débutants et aux mineurs accompagnés de plus de 12 ans.

– RAID AVENTURE (60km) le dimanche 6 juillet (départ à 8h45)

– RAID ENDURO (120km) les 5 et 6 juillet (départ samedi à 12h00)

Inscription sur HelloAsso https://www.helloasso.com/associations/les-echappes-de-melusine/evenements/raid-melusine-2025 .

Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire

