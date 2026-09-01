Informations pratiques

Bouzigues

RAID MOULES 2026 — BOUZIGLISS

Bouzigues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Du sport, des moules et de la bonne humeur — rendez-vous samedi 19 septembre à Bouzigues pour soutenir l’association Bouzigliss, l’école de voile de Bouzigues ! Une journée nautique complète dès 9h — kayak, paddle, optimist, wing — suivie d’une soirée festive autour d’une brasucade de moules. Place du Belvédère, de 9h à 23h30.

Une journée nautique pour soutenir l’école de voile de Bouzigues

Bouzigliss, l’école de voile de Bouzigues, organise le Raid Moules 2026 — une journée sportive et conviviale sur l’étang de Thau, ouverte à tous les niveaux et tous les publics. Le matin, sortie Santé Bien-être Kayak/Paddle avec guide, initiation gratuite Optimist/Wing/Paddle et rassemblement Wing en début d’après-midi. En soirée, brasucade de moules dans une ambiance festive — la tradition mézoise revisitée à la sauce bouziguaise.

Des activités pour tous les niveaux

Débutants comme confirmés trouveront leur bonheur — l’initiation gratuite de 10h à 12h permet à tous de découvrir l’optimist, le wing ou le paddle sur les eaux calmes de l’étang de Thau. La sortie Santé Bien-être Kayak/Paddle du matin, sur réservation, s’adresse quant à elle aux participants souhaitant une pratique encadrée et progressive.

Au programme

– 9h : Sortie Santé Bien-être Kayak/Paddle (Sur réservation et paiement)

– 10h|12h : Initiation Optimist / Wing / Paddle (Gratuit)

– 13h : Rassemblement Wing

– Soirée : Brasucade de moules — ambiance festive (Sur réservation) .

Bouzigues 34140 Hérault Occitanie +33 6 46 32 66 93 bouzigliss@gmail.com

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English : RAID MOULES 2026 — BOUZIGLISS

Sports, mussels, and good cheer? Join us on Saturday, September 19, in Bouzigues to support the Bouzigliss association, the Bouzigues sailing school! A full day of water sports starting at 9 a.m. — kayaking, stand-up paddleboarding, Optimist sailing, and wing sailing—followed by a festive evening featuring a mussel barbecue. Place du Belvédère, from 9 a.m. to 11:30 p.m.

L’événement RAID MOULES 2026 — BOUZIGLISS Bouzigues a été mis à jour le 2026-09-06 par 34 – Office de Tourisme Archipel de Thau