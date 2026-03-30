Raid multisports à Nature Evasion

1410 Malepeyre Jugeals-Nazareth Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Le parc Nature Evasion te donne RDv pour un raid multisport. Au programme: Obstacles, cours d’orientation, activité physique, énigmes. Récompense pour les vainqueurs.

A partir de 12 ans.

Réservation souhaitée. .

1410 Malepeyre Jugeals-Nazareth 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 99 07 95 contact@parc-nature-evasion.fr

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English : Raid multisports à Nature Evasion

L’événement Raid multisports à Nature Evasion Jugeals-Nazareth a été mis à jour le 2026-03-28 par Brive Tourisme