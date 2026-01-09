Raid Multisports de St Valentin Station sports nature Marcillac-la-Croisille
Raid Multisports de St Valentin Station sports nature Marcillac-la-Croisille samedi 14 février 2026.
Raid Multisports de St Valentin
Station sports nature 10 Promenade du Lac Marcillac-la-Croisille Corrèze
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Un Raid Multisports de St Valentin vous attend à Marcillac Sports Nature ! ❤️
Participez en binôme (que ce soit en couple ou entre amis) et tentez de décrocher une place sur le podium !
Tir-à-l’arc, biathlon, course d’obstacles…
Tout se fait à 2 !
Inscriptions 6€ par binôme
➡️ https://forms.gle/yQt1gdy4XNczhFeY8
Paiement sur place le Jour J
(Inscription sur place le Jour J —> 8€) .
Station sports nature 10 Promenade du Lac Marcillac-la-Croisille 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 84 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Raid Multisports de St Valentin Marcillac-la-Croisille a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières