Raid Multisports de St Valentin Station sports nature Marcillac-la-Croisille

Raid Multisports de St Valentin

Station sports nature 10 Promenade du Lac Marcillac-la-Croisille Corrèze

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Un Raid Multisports de St Valentin vous attend à Marcillac Sports Nature ! ❤️

Participez en binôme (que ce soit en couple ou entre amis) et tentez de décrocher une place sur le podium !

Tir-à-l’arc, biathlon, course d’obstacles…

Tout se fait à 2 !

Inscriptions 6€ par binôme

➡️ https://forms.gle/yQt1gdy4XNczhFeY8

Paiement sur place le Jour J

(Inscription sur place le Jour J —> 8€) .

Station sports nature 10 Promenade du Lac Marcillac-la-Croisille 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 84 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Raid Multisports de St Valentin Marcillac-la-Croisille a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières