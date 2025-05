Raid multisports des « Étoiles du Verdon » #5 – Route des Salles-sur-Verdon Moustiers-Sainte-Marie, 22 juin 2025 07:00, Moustiers-Sainte-Marie.

Alpes-de-Haute-Provence

Raid multisports des « Étoiles du Verdon » #5 Route des Salles-sur-Verdon Camp de Base au Domaine du Petit Lac Moustiers-Sainte-Marie Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22

fin : 2025-06-26

Date(s) :

2025-06-22

Du 22 au 26 juin 2025, au programme de cette 5ème édition natation, bike & run, trail, VTT, canoë, paddle, parcours d’obstacles, chasse au trésor, swim / run.

Une aventure sportive 100% solidaire, féminine et nature !

.

Route des Salles-sur-Verdon Camp de Base au Domaine du Petit Lac

Moustiers-Sainte-Marie 04360 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@raid-etoiles-verdon.fr

English : Multi-sport raid of the « Étoiles du Verdon » #5

From 22 to 26 June 2025, the programme for this 5th edition includes swimming, bike & run, trail, mountain bike, canoe, paddle, obstacle course, treasure hunt and swim / run.

It’s a sporting adventure that’s 100% about solidarity, women and nature!

German : Multisport-Raid der « Étoiles du Verdon » #5

Vom 22. bis 26. Juni 2025 stehen bei dieser 5. Ausgabe auf dem Programm: Schwimmen, Bike & Run, Trail, Mountainbike, Kanu, Paddel, Hindernisparcours, Schatzsuche, Swim / Run.

Ein sportliches Abenteuer, das zu 100 % solidarisch, weiblich und naturverbunden ist!

Italiano : Raid multisportivo « Étoiles du Verdon #5

Dal 22 al 26 giugno 2025, il programma di questa 5a edizione prevede nuoto, bike & run, trail, mountain bike, canoa, paddle, percorso a ostacoli, caccia al tesoro e nuoto/corsa.

Un’avventura sportiva al 100% all’insegna della solidarietà, delle donne e della natura!

Espanol :

Del 22 al 26 de junio de 2025, el programa de esta 5ª edición incluye natación, bike & run, trail, mountain bike, canoa, paddle, carrera de obstáculos, búsqueda del tesoro y swim / run.

Una aventura deportiva 100% solidaria, femenina y natural

L’événement Raid multisports des « Étoiles du Verdon » #5 Moustiers-Sainte-Marie a été mis à jour le 2024-11-20 par Office de tourisme de Moustiers-Sainte-Marie