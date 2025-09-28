Raid rose de Chatu 4ème édition Ensemble Charles Bringuier Chatuzange-le-Goubet

Raid rose de Chatu 4ème édition Ensemble Charles Bringuier Chatuzange-le-Goubet dimanche 28 septembre 2025.

Raid rose de Chatu 4ème édition

Ensemble Charles Bringuier 14 Place du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 08:00:00

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Le Raid Rose de Chatu revient le dimanche 28 septembre 2025 pour une journée engagée au profit des personnes atteintes de cancer et leurs proches.

.

Ensemble Charles Bringuier 14 Place du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 01 37 35

English :

The Raid Rose de Chatu returns on Sunday, September 28, 2025 for a day of commitment to cancer sufferers and their families.

German :

Chatus « Raid Rose » kehrt am Sonntag, dem 28. September 2025, zurück, um einen engagierten Tag zugunsten von Krebskranken und ihren Angehörigen zu verbringen.

Italiano :

Il Raid Rose de Chatu torna domenica 28 settembre 2025 per una giornata dedicata ad aiutare le persone malate di cancro e le loro famiglie.

Espanol :

El Raid Rose de Chatu vuelve el domingo 28 de septiembre de 2025 para una jornada dedicada a ayudar a las personas con cáncer y a sus familias.

L’événement Raid rose de Chatu 4ème édition Chatuzange-le-Goubet a été mis à jour le 2025-09-04 par Valence Romans Tourisme