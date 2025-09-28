Raid rose de Chatu 4ème édition Ensemble Charles Bringuier Chatuzange-le-Goubet
Raid rose de Chatu 4ème édition Ensemble Charles Bringuier Chatuzange-le-Goubet dimanche 28 septembre 2025.
Raid rose de Chatu 4ème édition
Ensemble Charles Bringuier 14 Place du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2025-09-28 08:00:00
fin : 2025-09-28
2025-09-28
Le Raid Rose de Chatu revient le dimanche 28 septembre 2025 pour une journée engagée au profit des personnes atteintes de cancer et leurs proches.
Ensemble Charles Bringuier 14 Place du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 01 37 35
English :
The Raid Rose de Chatu returns on Sunday, September 28, 2025 for a day of commitment to cancer sufferers and their families.
German :
Chatus « Raid Rose » kehrt am Sonntag, dem 28. September 2025, zurück, um einen engagierten Tag zugunsten von Krebskranken und ihren Angehörigen zu verbringen.
Italiano :
Il Raid Rose de Chatu torna domenica 28 settembre 2025 per una giornata dedicata ad aiutare le persone malate di cancro e le loro famiglie.
Espanol :
El Raid Rose de Chatu vuelve el domingo 28 de septiembre de 2025 para una jornada dedicada a ayudar a las personas con cáncer y a sus familias.
