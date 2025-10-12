Raid Rozh Rance 2025 Le Minihic-sur-Rance

Début : 2025-10-12 10:00:00

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Raid Rozh Rance est un événement solidaire organisé par Rance Sport Santé 35 qui s’inscrit dans la dynamique d’ Octobre Rose .

Toute l’équipe RAID ROZH RANCE est ravie de vous annoncer le retour de notre événement solidaire, sportif et festif, au cœur de la nature, sur les bords de la Rance pour OCTOBRE ROSE !

AU PROGRAMME

Trois parcours pour tous les goûts et tous les niveaux, dans une ambiance conviviale et engagée

=> RUN Course 8 km

Départ GAUTIER

Heure 10h00

Format duo

=> RUN Course 5 km

Départ GAREL

Heure 10h30

Format duo

=> ROZH Marche nature 5 km

Départ GAREL

Heure 10h30

=> RANCE Longe côte

Départ GAREL

Heure 10h30

=> RANCE Sauvetage sportif enfants (5-15 ans)

Départ GAREL

Heure 10h30

Participation libre

Restauration sur place pour se retrouver et partager un moment convivial après l’effort.

=> Concert Pop-Rock La Nouvelle Vibe

Église LE MINIHIC sur RANCE

14h30

10 € l’entrée

Inscriptions obligatoires sur nextrun.fr

Un événement solidaire

– Tous les dons seront reversés à AMOH Association Malouine Oncologie et Hématologie et à Sport Mer Santé.

– Merci à l’EHPAD Thomas Boursin LE MINIHIC sur RANCE partenaire du concert Pop-Rock.

– Merci à la ville LE MINIHIC sur RANCE, au Comité Féminin 35 pour leur engagement dans la prévention et le dépistage des cancers, à nextrun.fr et à tous nos partenaires que nous vous présenterons très bientôt. .

Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne

