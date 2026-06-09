Le Minihic-sur-Rance

Raid Rozh Rance

Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Raid Rozh Rance est un événement solidaire organisé par Rance Sport Santé 35 qui s’inscrit dans la dynamique d’ Octobre Rose .

Le Raid Rozh Rance revient pour sa 5ème édition. Programme à venir. .

Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Raid Rozh Rance Le Minihic-sur-Rance a été mis à jour le 2026-06-09 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme