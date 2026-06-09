Raid Rozh Rance Le Minihic-sur-Rance
Raid Rozh Rance Le Minihic-sur-Rance dimanche 11 octobre 2026.
Le Minihic-sur-Rance
Raid Rozh Rance
Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Raid Rozh Rance est un événement solidaire organisé par Rance Sport Santé 35 qui s’inscrit dans la dynamique d’ Octobre Rose .
Le Raid Rozh Rance revient pour sa 5ème édition. Programme à venir. .
Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Raid Rozh Rance Le Minihic-sur-Rance a été mis à jour le 2026-06-09 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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