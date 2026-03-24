Raid sportif 9-12 ans

Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Pendant les vacances de printemps, la Ville de Saumur organise le Raid Sportif dédié aux jeunes.

Par équipes de quatre, les participants découvriront un parcours mêlant sports, jeux et épreuves techniques canoë à la base nautique de Millocheau, ateliers pompiers au centre de secours, etc.

Chaque équipe sera accompagnée par un adulte du club Saumur Rando.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 17 avril 2026. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

During the spring vacations, the City of Saumur organizes the Raid Sportif dedicated to young people.

L’événement Raid sportif 9-12 ans Saumur a été mis à jour le 2026-03-27 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME