RAID TOUT ABSOLU – Cazilhac, 14 juin 2025 09:00, Cazilhac.

Aude

RAID TOUT ABSOLU 2 Rue Jean Jaurès Cazilhac Aude

Début : 2025-06-14 09:00:00

fin : 2025-06-15

2025-06-14

Championnat de France Samedi et Dimanche.

Public sportif et élite, équipe de 2.

Durée de course comprise entre 17h et 22h (sur deux jours), distance de 170km.

VTT, trail, course d’orientation, canoë, descente en rappel, swin & run…

Les meilleurs raideuses et raideurs de France s’élanceront pour deux jours de course folle. Une vraie fête du sport nature qui va traverser l’Aude du Sud au Nord sur ce magnifique parcours que propose Absolu Raid à plus de 400 concurrents.

* Raid découverte le dimanche

Public familial à partir de 12 ans, durée de course comprise entre 4h et 6h.

Distance de 30 à 40 km.

VTT, trail, course d’orientation, canoë…

Le raid découverte permettra à 200 concurrents de tout âge de parcourir ce même territoire et de découvrir le raid dans les paysages sauvages et magnifiques.

2 Rue Jean Jaurès

absoluraid@gmail.com

English :

French Championship Saturday and Sunday.

Sporting and elite public, teams of 2.

Race duration between 5pm and 10pm (over two days), distance 170km.

Mountain biking, trail running, orienteering, canoeing, abseiling, swin & run…

France’s best raideuses and raideurs set off for two days of crazy racing. It’s a real celebration of the sport of nature, crossing the Aude from south to north on this magnificent course offered by Absolu Raid to over 400 competitors.

* Discovery Raid on Sunday:

For families aged 12 and over, race duration between 4 and 6 hours.

Distance 30 to 40 km.

Mountain biking, trail running, orienteering, canoeing…

The Discovery Raid will enable 200 competitors of all ages to explore the same territory and discover the raid in its wild and magnificent landscapes.

German :

Französische Meisterschaft Samstag und Sonntag.

Sportliches und elitäres Publikum, Zweierteams.

Renndauer zwischen 17 und 22 Uhr (an beiden Tagen), Distanz 170 km.

Mountainbike, Trail, Orientierungslauf, Kanu, Abseilen, Swin & Run…

Die besten Steifläuferinnen und Steifläufer Frankreichs werden zu einem zweitägigen verrückten Rennen starten. Ein wahres Fest des Natursports, das die Aude von Süden nach Norden auf dieser herrlichen Strecke durchqueren wird, die Absolu Raid für mehr als 400 Teilnehmer anbietet.

* Raid découverte am Sonntag

Familienpublikum ab 12 Jahren, Dauer des Laufs zwischen 4 und 6 Stunden.

Distanz von 30 bis 40 km.

Mountainbike, Trail, Orientierungslauf, Kanu…

Der Entdeckungsraid wird 200 Konkurrenten jeden Alters ermöglichen, dasselbe Gebiet zu durchqueren und den Raid in den wilden und wunderschönen Landschaften zu entdecken.

Italiano :

Campionato francese sabato e domenica.

Pubblico sportivo e d’élite, squadre di 2 persone.

Durata della gara tra le 17.00 e le 22.00 (su due giorni), distanza 170 km.

Mountain bike, trail running, orienteering, canoa, discesa in corda doppia, swin & run…

I migliori raideurs e raideurs di Francia partiranno per due giorni di corse pazze. Si tratta di una vera e propria celebrazione degli sport della natura, con oltre 400 concorrenti che attraverseranno l’Aude da sud a nord su questo magnifico percorso offerto da Absolu Raid.

* Raid di scoperta la domenica:

Per le famiglie dai 12 anni in su, con un tempo di gara compreso tra le 4 e le 6 ore.

Distanza da 30 a 40 km.

Mountain bike, trail running, orienteering, canoa…

Il raid di scoperta permetterà a 200 concorrenti di tutte le età di percorrere lo stesso territorio e di scoprire il raid in paesaggi selvaggi e magnifici.

Espanol :

Campeonato de Francia sábado y domingo.

Público deportivo y de élite, equipos de 2 personas.

Duración de la carrera entre las 17h y las 22h (en dos días), distancia 170km.

Bicicleta de montaña, trail running, orientación, piragüismo, rappel, swim & run…

Los mejores raideurs y raideurs de Francia participarán en dos días de locas carreras. Es una auténtica fiesta de los deportes en la naturaleza, con más de 400 competidores cruzando el Aude de sur a norte en este magnífico recorrido ofrecido por Absolu Raid.

* Raid de descubrimiento el domingo:

Para familias a partir de 12 años, con un tiempo de carrera de entre 4 y 6 horas.

Distancia de 30 a 40 km.

Bicicleta de montaña, trail running, orientación, piragüismo…

El raid descubrimiento permitirá a 200 competidores de todas las edades recorrer el mismo territorio y descubrir el raid en paisajes salvajes y magníficos.

