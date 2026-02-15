Raid VTT des Loups de Sillé Sillé-le-Guillaume

Raid VTT des Loups de Sillé

Route de Sillé-Plage Sillé-le-Guillaume Sarthe

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

2026-05-31

Le club de Sillé VTT Sport organise la 3éme Edition du Raid VTT des Loups de Sillé

Le club de Sillé VTT Sport organise la 3éme Edition du Raid VTT des Loups de Sillé. C’est une randonnée VTT longue distance au départ du Lac de Sillé, pour une distance minimum de 85 km et maximum 115 km avec un dénivelé de +2650m.

Cet événement est idéal pour les vététistes à la recherche de défis et de performance !

Le dimanche 31 mai 2026 de 07h30 à 16h00 .

Route de Sillé-Plage Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 6 85 05 52 83

English :

Sillé VTT Sport organizes the 3rd edition of the Raid VTT des Loups de Sillé

