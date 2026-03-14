Raid VTT les Chemins du soleil 20ème édition Saillans
Raid VTT les Chemins du soleil 20ème édition Saillans jeudi 14 mai 2026.
Raid VTT les Chemins du soleil 20ème édition
Saillans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-14
20 ans déjà que des vététistes aguerris venus du monde entier, se donnent rendez-vous sur les chemins du Soleil. Des itinéraires de toute beauté, entre vignes, forêts de pins et les plus hauts sommets. Sans conteste, l’un des plus beaux raids d’Europe !
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Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes organisation@raid-vtt.fr
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English :
20 years already that seasoned mountain bikers from all over the world meet on the paths of the Sun. Beautiful itineraries, between vineyards, pine forests and the highest peaks. Without a doubt, one of the most beautiful raids in Europe!
L’événement Raid VTT les Chemins du soleil 20ème édition Saillans a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme