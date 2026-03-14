Raid VTT les Chemins du soleil 20ème édition

Saillans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-14

20 ans déjà que des vététistes aguerris venus du monde entier, se donnent rendez-vous sur les chemins du Soleil. Des itinéraires de toute beauté, entre vignes, forêts de pins et les plus hauts sommets. Sans conteste, l’un des plus beaux raids d’Europe !

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Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes organisation@raid-vtt.fr

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English :

20 years already that seasoned mountain bikers from all over the world meet on the paths of the Sun. Beautiful itineraries, between vineyards, pine forests and the highest peaks. Without a doubt, one of the most beautiful raids in Europe!

L’événement Raid VTT les Chemins du soleil 20ème édition Saillans a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme