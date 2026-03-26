RAID X SPORTS LOZÈRE

Place du Pré Commun La Canourgue Lozère

Tarif : – – EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Participez à la nouvelle édition du Raid X Sport Lozère

Le parcours Initiation : 2h, 4 à 10km, dès 8ans et départ à 12h.

Le parcours Découverte : 5h, 20 à 50km, dès 14ans et départ à 12h.

Le parcours Aventure : 15h, 50 à 180km pour les plus initiés ou sportifs et départ à 9h.

Renseignements au 06 86 75 06 48 ou au 06 61 45 82 47 ou par mail xsportslozere@gmail.com

Participez à la nouvelle édition du Raid X Sport Lozère tentez un des deux parcours qui vous sont proposés !

Le parcours Initiation : 2h, 4 à 10km, accessible à tous dès 8ans et départ à 12h.

Le parcours Découverte : 5h, 20 à 50km, accessible à tous dès 14ans et départ à 12h.

Le parcours Aventure : 15h, 50 à 180km pour les plus initiés ou sportifs et départ à 9h.

Renseignements au 06 86 75 06 48 ou au 06 61 45 82 47 ou par mail xsportslozere@gmail.com .

Place du Pré Commun La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 6 86 75 06 48 xsportslozere@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take part in the new edition of the Raid X Sport Lozère :

The Initiation course: 2h, 4 to 10km, from 8 years old and starting at 12pm.

The Discovery course: 5h, 20 to 50km, from 14 years and departure at 12pm.

The Adventure trail: 3pm, 50 to 180km for the more experienced or sporty, departure at 9am.

Information on 06 86 75 06 48 or 06 61 45 82 47 or by e-mail: xsportslozere@gmail.com

L’événement RAID X SPORTS LOZÈRE La Canourgue a été mis à jour le 2026-03-24 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn