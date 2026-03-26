RAID X SPORTS LOZÈRE La Canourgue
RAID X SPORTS LOZÈRE La Canourgue samedi 4 avril 2026.
RAID X SPORTS LOZÈRE
Place du Pré Commun La Canourgue Lozère
Tarif : – – EUR
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Participez à la nouvelle édition du Raid X Sport Lozère
Le parcours Initiation : 2h, 4 à 10km, dès 8ans et départ à 12h.
Le parcours Découverte : 5h, 20 à 50km, dès 14ans et départ à 12h.
Le parcours Aventure : 15h, 50 à 180km pour les plus initiés ou sportifs et départ à 9h.
Renseignements au 06 86 75 06 48 ou au 06 61 45 82 47 ou par mail xsportslozere@gmail.com
Participez à la nouvelle édition du Raid X Sport Lozère tentez un des deux parcours qui vous sont proposés !
Le parcours Initiation : 2h, 4 à 10km, accessible à tous dès 8ans et départ à 12h.
Le parcours Découverte : 5h, 20 à 50km, accessible à tous dès 14ans et départ à 12h.
Le parcours Aventure : 15h, 50 à 180km pour les plus initiés ou sportifs et départ à 9h.
Renseignements au 06 86 75 06 48 ou au 06 61 45 82 47 ou par mail xsportslozere@gmail.com .
Place du Pré Commun La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 6 86 75 06 48 xsportslozere@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Take part in the new edition of the Raid X Sport Lozère :
The Initiation course: 2h, 4 to 10km, from 8 years old and starting at 12pm.
The Discovery course: 5h, 20 to 50km, from 14 years and departure at 12pm.
The Adventure trail: 3pm, 50 to 180km for the more experienced or sporty, departure at 9am.
Information on 06 86 75 06 48 or 06 61 45 82 47 or by e-mail: xsportslozere@gmail.com
L’événement RAID X SPORTS LOZÈRE La Canourgue a été mis à jour le 2026-03-24 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
À voir aussi à La Canourgue (Lozère)
- COURSE D’ORIENTATION DU PÈRE NOEL La Canourgue 28 mars 2026
- FÊTE DE LA SAINT PATRICK Salle des fêtes La Canourgue 28 mars 2026
- VENISE LOZERIENNE TRAIL La Canourgue 29 mars 2026
- LA CANOURGUE À L’ÉCOUTE UN PODCAST COLLECTIF DÉVOILÉ LE 30 MARS La Canourgue 30 mars 2026
- FAIRE BANDE LA CANOURGUE La Canourgue 30 mars 2026